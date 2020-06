Anche i detenuti nel carcere di Latina sono stati sottoposti a tampone per verificare la situazione a fronte dell’emergenza Covid 19 e sono risultati negativi.

I nuovi ingressi sono collocati nella sezione nuovi giunti e sottoposti anche loro a tampone.

Evitare focolai è l’obiettivo nell’interesse del personale e dei detenuti stessi.

Questo è emerso oggi nel corso della visita effettuata dal garante dei diritti delle persone private della libertà, Stefano Anastasia, che insieme alla dirigente Rosina Sartori, ha visitato il carcere di Latina e incontrato la direttrice Nadia Fontana, il responsabile sanitario del carcere, Ciurleo, il personale e ha potuto interloquire con alcuni detenuti sulle loro condizioni di detenzione.

Per i colloqui con i familiari, che dal 19 maggio sono nuovamente consentiti, sono state attrezzate due sale per un totale di 6 postazioni, scarsamente richieste per le limitazioni imposte alle loro modalità di svolgimento, continuano però i colloqui sostitutivi tramite smart phone e skipe.

Per quanto riguarda le criticità è stato messo in luce come nella sezione maschile vi è un alto tasso d’affollamento determinato dal frequente ricorso alla custodia cautelare da parte degli uffici giudiziari territoriali anche in periodo d’emergenza Covid. Nel reparto femminile invece, pesano le restrizioni dovute al regime di alta sicurezza e la chiusura delle stanze detentive al di fuori delle ore garantite per l’aria e la socialità.

Attualmente nel carcere vi sono 117 uomini e 30 donne, per un totale di 147 persone su 77 posti regolamentari, con un sovraffollamento tra i più alti in Italia del 190%