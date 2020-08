Altri tre nuovi casi positivi al Covid 19 sono stati rilevati oggi nella provincia di Latina.

Si tratta, nello specifico, del bagnino dello stabilimento balneare Lido Azzurro a Sabaudia per il quale e’ in corso l’indagine epidemiologica.

A questo si aggiunge un caso di un uomo di nazionalità indiana con link a casi già noti e isolati e un caso di un uomo individuato in accesso al pronto soccorso.

Per fortuna non si registrano nuovi decessi e non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva presso l’ospedale Goretti di Latina.

La As di Latina comunica che domani, lunedì 3 agosto, sarà attivo presso il Padiglione Porfiri dell’ospedale Goretti, con ingresso su viale Michelangelo, il drive in per l’effettuazione del tamponi naso-faringei, nei confronti delle persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio Sabaudia-Latina (movida).

Potranno accedere solo le persone contattate dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre persone saranno programmate in altra data.

Chi non lo avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza covid

800.118.800.

Nel Lazio, invece, sono in tutto 17 i nuovi casi. Di questi 4 sono casi di importazione: due casi dal Messico, uno da India e uno da Romania.

Un caso e’ stato individuato su segnalazione del Numero Verde 800.118.800 e due casi sono stati individuati al test sierologico.

Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi.

Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24h e tra questi un uomo di rientro dal Messico per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Una persona con link ad un cluster già noto e isolato. Un caso di una donna di nazionalità rumena individuata in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 2 sono 3 i casi nelle ultime 24h e di questi due sono persone legate al cluster del centro estivo Monkey Village dove e’ in corso l’indagine epidemiologica e un caso ha un link con un cluster gia’ noto e isolato.

Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna individuata su segnalazione del Numero Verde 800.118.800.

“Un caso di una donna di 24 anni con link familiare ad un caso già noto ed in isolamento. Un caso di un uomo di rientro dal Messico e individuato – spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – al test sierologico, in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h si tratta di una donna per la quale e’ in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 3 i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un uomo ora ricoverato allo Spallanzani. La Asl di Frosinone e’ Covid Free”.