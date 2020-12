Restano alti i numeri relativi ai nuovi positivi contenuti nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Oggi, infatti, si sono registrati 172 casi e, purtroppo, altre quattro vittime residenti nei Comuni di Aprilia, Fondi, Formia e Sezze.

I nuovi casi sono distribuiti ad Aprilia (25), Castelforte (6), Cisterna (9) Fondi (8), Formia (11), Gaeta (7), Itri (4), Latina (57), Minturno (11), Monte San Biagio (1), Norma (2), Priverno (2), Sabaudia (4), San Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (3), Sezze (3), Sonnino (1), Terracina (14) e Ventotene (2).

Il dato di Latina e di Aprilia incide ancora un avolta in modo consistente su un bilancio che, nonostante, le tante misure restrittive messe in atto non sembra voler scendere in modo costante e continuativo.

Il tutto con il timore che con questi numeri la terza ondata potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sul territorio e sulla tenuta degli ospedali già sotto pressione.