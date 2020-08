Non accenna a rallentare l’ondata di contagi legati al Coronavirus in provincia di Latina stando quanto rilevato nel bollettino ufficiale della Asl.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano infatti 7 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio.

Si tratta di persone residenti nei Comuni di Aprilia (2), di Cori (2), di Latina (2), e di Terracina(1).

Inoltre c’è anche 1 nuovo caso positivo, non residente in provincia. Per fortuna non si registrano nuovi decessi.

I casi salgono quindi a 776 da inizio pandemia e con un incremento in un solo mese, quello di agosto, pari quasi al 300%. Proprio in queste ore è stata rilevata la positività di una bimba di soli 11 mesi e dei genitori.

La piccola che ha avuto febbre alta è stata trasferita a Roma al Bambin Gesù di Palidoro.

Sui contagi continua a pesare l’ondata di rientro dalle vacanze e i numeri potrebbero continuare a salire man mano che si effettuano i tamponi.

La Asl di Latina continua, intanto, senza sosta a raccomandare a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.