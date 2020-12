Resta ala la curva epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus, in provincia di Latina.

Stando il bollettino ufficiale della Asl di Latina oggi i nuovi positivi sono 191 e, purtroppo altre due le vittime.

I nuovi contagi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia 21, Bassiano 7, Castelforte 2, Cisterna 15, Cori 5, Fondi 4, Formia 13, Gaeta 1, Latina 53, Lenola 1, Minturno 11, Norma 1,Pontinia 9, Priverno 2, Roccagorga 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 3, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 4, Sezze 14, Sonnino 1, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1 e

Terracina 16.

In tutto i positivi sono arrivati, da inizio pandemia a 13.498 persone mentre i decessi a 238. Numeri che non fanno che alimentare l’esigeza di attuare misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus sul territorio.