Potremmo essere davvero molto vicini all’arrivo, in Italia, delle prime dosi di vaccino anti covid-19.

La previsione arriva da Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia: “Potrebbero arrivare in Italia già entro fine novembre le prime dosi, circa 2-3 milioni, del vaccino anti-Covid sviluppato da Oxford e Irbm e prodotto da AstraZeneca, se non accadranno altri eventi avversi e non avremo sorprese negative”.

La sperimentazione del farmaco era stata sospesa per una reazione avversa su un volontario, rivelatasi poi non legata al siero inoculato.

“Possiamo ipotizzare questa tempistica, come anticipato dal ministero della Salute, Roberto Speranza, e dal Ceo di Astrazeneca Pascal Soriot”.

“Le dosi – conclude Di Lorenzo – verranno consegnate al governo italiano”, che molto probabilmente le utilizzerà per alcune categorie a rischio come operatori sanitari e anziani ricoverati nelle Rsa.