di Daniela Pesoli – Fondi piange la quinta vittima del Coronavirus, che fa salire a 14 i decessi in provincia di Latina di pazienti risultati positivi.

Si tratta di una donna di 83 anni che era ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita dal Dono Svizzero di Formia per altri tipi di patologie che, evidentemente, si sono aggravate a causa del contagio da Covid-19.

Prima di essere ricoverata in ospedale, l’anziana aveva vissuto per molto tempo in una residenza sanitaria assistenziale della zona, dove sono scattati i controlli in base al protocollo previsto per i contagi da Coronavirus.

A Fondi si continuano a registrare casi positivi. In totale, con i dati aggiornati alla giornata di ieri, finora sono stati 71.