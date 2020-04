Poco o nulla cambierà dal 4 maggio per far fronte alla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

La parola d’ordine è stata distanziamento ed evitare con ogni mezzo, dispositivo ed accortezza nuovi focolai o picchi di contagio o si tornerà subito indietro.

Le aperture saranno graduali. Spostamenti limitati ancora nelle città, no a movimenti di persone tra le regioni e nuove autocertificazioni per andare a trovare parenti ed amici ma vietati assembramenti conviviali, come pranzi o cene.

Mascherine e guanti obbligatori così come l’esigenza di mantenere almeno la distanza di un metro tra le persone.

Il costo delle mascherine sarà calmierato e non soggetto ad Iva come da decreto affidato alla Protezione Civile.

Consentito l’accesso a ville e parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza.

Dal 4 maggio via libera alla ristorazione con asporto, nei locali entrate contingentate e il cibo sarà consumato rigorosamente a casa.

Il 18 maggio la riapertura del commercio al dettaglio ma anche di mostre e musei il tutto rispettando protocolli strettissimi sotto il profilo della sicurezza.

Nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri della fase 2 si dà il via libera a chi vuole rientrare nel proprio domicilio ma le nuove misure non rappresentano un “libera tutti”.

Sulle messe e le cerimonie funebri c’è “stata una fitta interlocuzioni con il comitato tecnico-scientifico che non ha nascosto la propria rigidità”.

Messe, quindi, ancora vietate mentre per i funerali saranno consentiti, con l’accesso ad un massimo di quindici persone tra i familiari, possibilmente all’aperto e mantenendo il distanziamento sociale.

Decisione che non ha lasciato indifferente la Cei che si è scagliata contro il decreto che impedisce lo svolgimento delle messe al pubblico.

Si dovrà attendere, salvo ripensamenti e salvo nuovi picchi di contagi, giugno per parrucchieri, estetiste, bar e ristoranti.