Escalation di nuovi contagi in provincia di Latina. Il Coronavirus ha rialzato in modo prepotente la testa portando a 26 i nuovi positivi registrati rispetto alla giornata di ieri 21 agosto 2020.

Di questi 25 sono trattati a domicilio ed 1 in fase di valutazione e sono distribuiti nei comuni di Aprilia (4), Cori (1), Fondi (3), Gaeta (1), Latina (6), Santi Cosma e Damiano (11).

I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e dalla Sardegna.

Si registrano anche 4 casi nuovi positivi, non residenti in provincia.

Non si registrano nuovi decessi.

Proprio ieri l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, aveva sottolineato come la mancanza di attenzione e di distanziamento in queste settimane di ferie estive avrebbe rappresentato un problema in termini di innalzamento della curva epidemiologica.