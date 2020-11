L’ondata continua a crescere a Latina e provincia. Le misure restrittive attuate sembrano non voler produrre gli effetti sperati.

La ragione principale sta nel fatto che sono ancora tantissime le persone che non rispettano le regole ritenute fondamentali per ridurre la possibilità di contagio da coronavirus.

Tanto è che ieri, domenica 15 novembre, era sufficiente fare un giro in centro a Latina per notare le persone sedute ai tavolini o a chiacchierare senza mascherina, senza distanziamento, come se il virus non esistesse.

Rispetto alla giornata di ieri, infatti, si sono registrati 245 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (36), di Bassiano (1), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (14), di Cori (3), di Fondi (23), di Formia (18), di Gaeta (9), di Itri (2), di Latina (40), di Lenola (3), di Minturno (14), di Monte San Biagio (2), di Pontinia (6), di Priverno (14), di Prossedi(2), di S. Felice Circeo (3), di Sabaudia (2), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (3), di Sezze (21), di Sonnino (3), di Sperlonga (3) e di Terracina (20) .

Sono stati registrati, purtroppo, altri due decessi portando il numero di vittime da inizio pandemia a quota 100. Si tratta di 2 pazienti residenti nel Comune di Cisterna (1) e fuori provincia (1).

Su 6480 contagi totali in provincia di Latina, a fronte di un indice di prevalenza ari a 112,65, sono solo 1399 i negativizzati. Più o meno stabilii le persone ricoverate tanti che su 4981 positivi attuali in 4802 sono seguiti a domicilio.

L’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, ha annunciato che oggi sono iniziati i test rapidi antigenici dai medici di medicina generale (Mmg) e in modo particolare molto bene la partenza del servizio a Ostia, a dimostrazione che l’impegno dei medici di base in questa fase e’ assolutamente rilevante.

“Le Asl stanno distribuendo i primi 50mila test (dei 200mila) con i relativi dispositivi di protezione individuale. In questa fase – spiega l’assessore – i test rapidi rappresentano un valido strumento di screening per individuare precocemente sospetti casi positivi. Presto avremo anche a disposizione i test differenziali che discriminano il Covid dall’influenza stagionale”.