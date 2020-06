Dopo tre giorni in cui la lancetta dei contagi era ferma allo zero il bollettino della Asl di Latina segnala due nuovi casi positivi.

Entrambi sono stati ricoverati e sono distribuiti nel Comune di Sabaudia (1) ed uno nel Comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Non si registrano nuovi decessi. I casi positivi in tutto sono 545.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 584 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 12.015 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl precisa, rispetto a ieri 31 maggio, che, a causa di un mero refuso di stampa, dei 464 pazienti indicati come “guariti”, 64 sono da ricondurre a soggetti guariti e residenti fuori provincia o di pazienti originariamente classificati come indeterminati e che, successivamente, si sono negativizzati.

Per coerenza con quanto definito in sede di conferenza stampa, tenutasi il 27 maggio non sono da considerare nel nuovo format del bollettino ufficiale tra i decessi, sono inclusi 2 persone residenti nella provincia di latina e decedute presso nosocomi di altre Asl in giorni precedenti: conseguentemente, si evidenzia che tali decessi (in precedenza comunicati ufficialmente a livello regionale), pur dovendo essere considerati in quanto relativi a cittadini residenti, non riguardano “nuovi” decessi.