Dopo una breve tregua tornano a salire il numero di persone positive al Covid 19 in provincia di Latina.

Sono 4, infatti, i nuovi casi registrati stando il bollettino della Asl di Latina, in provincia.

Di questi 3 sono trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (1), Roccagorga (1), Priverno (1) e Formia (1).

Non si sono registrati, per foruna, nuovi decessi.

Questo significa che in tutto i casi ad oggi positivi sul territorio sono 530, 34 le persone ricoverate, 394 i negativizzati e 32 le vittime.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’ospedale Goretti.

Complessivamente, sono 195 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.176 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.

Una buona notizia arriva invece da Rieti dove una donna di 104 anni è guarita dal Covid 19.

“La donna e’ ospite dell’Istituto Santa Lucia di Rieti e si è negativizzata. Le rivolgiamo – interviene l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – i migliori auguri di una pronta e completa ripresa e un ringraziamento va alle suore e a tutti gli operatori sanitari che in questo periodo l’hanno assistita amorevolmente e con professionalità”.