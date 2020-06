Erano alcuni giorni che la Asl di Latina non riportava nel bollettino quotidiano nuovi casi di Covid 19 in provincia.

Oggi, invece, un nuovo caso di positività è stato segnalato a Priverno. Il paziente è trattato a domicilio.

L’attenzione della Asl di Latina nel Paese lepino è massima dopo il focolaio che era risultato da un centro dialisi.

Solo ieri era stato annunciato che i test effettuati sui dipendenti comunali avevano dato esito negativo aggiungendo serenità tra i cittadini.

Non si registrano per fortuna nuovi decessi. Sono quindi 546 i casi registrati ad oggi in provincia.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti.