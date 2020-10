In poco più di un mese il doppio dei casi registrati nel pieno della pandemia.

Contagi che non scendono, fatta l’eccezione di due giorni fa e che oggi hanno segnato in provincia di Latina, dopo il picco di 73 positivi, quota 60.

Un’allerta che ha portato il prefetto di Latina ieri, Maurizio De Falco, a convocare d’urgenza una riunione con le istituzioni ed i sindaci interessati al fine di fare il punto della situazione e capire quali misure urgenti attuare.

Il tutto a 48 ore dall’ultimo incontro in cui si era esclusa la possibilità di lockdown mirati. Al momento a destare maggiori timori sono le situazioni che si registrano a Latina, Cisterna ed Aprilia, e Terracina dove comunque devono essere processati ancora centinaia di tamponi prima di avere un quadro chiaro della situazione anche a seguito della cena elettorale della lega da cui sono emersi giù diversi contagi come quello del deputato Francesco Zicchieri per il quale la diagnosi sarebbe polmonite, per fortuna lieve, causata proprio dal Coronavirus.

La situazione è particolarmente critica. La provincia di Latina, come spiegato a più riprese dall’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, è sorvegliata speciale.

Una nuova stretta sulle misure da attuare è auspicabile da più parti e ieri con l’approvazione del nuovo decreto le regioni avranno la possibilità, a seconda delle situazioni che si presentano a livello territoriale, di inasprire le misure in atto.

Facoltà che potrebbe, già nelle prossime ore, proprio la regione Lazio mettere in campo nuove restrizioni per controllare la diffusione del virus ed evitare ulteriori impennate di contagi.

Molto conteranno anche i risultati che emergeranno in queste ore sui nuovi tamponi effettuati nonchè il fatto che l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è già al limite.

La situazione riscontrata ad Aprilia ha portato alla chiusura del pronto soccorso della struttura Città di Aprilia e a sottoporre a tamponi tutto il personale e i pazienti.