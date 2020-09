“Sulla scuola stiamo facendo i test sierologici e l’obiettivo è arrivare a 120mila operatori della scuola.”

Questo quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della regione Lazio Alessio D’Amato.

“Un obiettivo ambizioso, poi faremo anche test a campione sugli studenti e li’ dove sarà necessario, nel senso se emergessero delle situazioni di positività utilizzeremo anche le squadre Uscar con i tamponi rapidi per circoscrivere il più possibile eventuali focolai che speriamo non ci siano”.

Insomma, la regione sembra aver preso decisamente sul serio la lotta al coronavirus.

Anche in virtù del fatto che il territorio di Roma ospita due degli aeroporti più grandi del paese, ed il traffico di persone da e per l’Italia è sempre molto intenso.

In questa ottica, il presidente della regione, Nicola Zinagaretti, questa mattina era proprio a Fiumicino, per l’attivazione del nuovo drive in anti-covid.

Si tratta del più grande d’Italia e nelle intenzioni “Servirà per contribuire a mettere in sicurezza la Capitale d’Italia e il nostro Paese”, scrivono sulla pagina ufficiale facebook della regione Lazio.