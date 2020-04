Emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza che consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), aree in concessione e pertinenze compresi.

Stabilimenti, chioschi e campeggi restano comunque chiusi al pubblico.

Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti a tutela degli operatori.

Si tratta di un primo importante provvedimento mentre per quanto riguarda la stagione estiva e le modalità di un’eventuale gestione degli stessi si sta cercando ancora di comprendere come agire e quali provvedimenti mettere in atto al fine di garantire imprese, lavoratori e cittadini.