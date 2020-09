Giornate all’insegna dell’alta tensione quelle che si stanno verificando in queste ore nell’area del Golfo.

Dopo la notizia del contagio dell’imprenditore di Formia che è stato ricoverato in ospedale, oggi a destare ulteriore preoccupazione sarebbero i tre nuovi positivi riscontrati a Gaeta e confermati dal sindaco Cosmo Mitrano.

Si tratta di persone e appartengono all’azienda “Come il mare” “dell’amico Damiano Magliozzi. Interessato il reparto pescheria e non il ristorante che ha avuto contatti con l’azienda Purificato di Formia chiusa lunedì dopo che il titolare è risultato positivo al Coronavirus”.

Proprio a Formia sono state attivate tutte le procedure necessarie per effettuare i tamponi alle persone che, dipendenti, familiari e conoscenti, sono state in contatto con l’uomo di 50 anni. Intanto le tre attività legate al gruppo sono state chiuse per effettuare gli interventi di sanificazione.

Mentre il sindaco di Formia, Paola Villa, ha indetto per oggi pomeriggio una conferenza stampa per dare tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Covid in città, il sindaco Mitrano invita alla prudenza e a non dare informazioni sbagliate annunciando che sarà allestito un drive in mobile dedicato alle persone che saranno contattate dalla Asl.