“Tutti gli esponenti della Lega che hanno partecipato all’evento di Terracina lo scorso 25 settembre stanno procedendo a fare i controlli necessari Covid-19. Ricordiamo che il segretario Matteo Salvini aveva fatto il test già il mattino del 25 settembre con esito negativo”.

Questo il contenuto di una nota della Lega, dopo che è divampato il caso e non solo il ‘cluster’ di Covid in provincia di Latina che ieri ha segnato un recordi di contagi in negativo con ben 73 nuovi positivi.

Tutto sarebbe partito dalla positività di una persona che in quella sserata, anche per il ruolo ricoperto, ha avuto modo di avvicinare i leader della lega presenti in un incontro elettorale organizzato in vista del ballottaggio in corso in queste ore.

Presenti oltre a Salvini i vertici della Lega, da Claudio Durigon a Francesco Zicchieri, passando per Matteo Adinolfi e Angelo Tripodi.

Tutti si sono già attivati per effettuare i controlli del caso. Sulla vicenda è infiammata anche la polemica politica a cui Salvini ha, da Genova dove è in visita al Salone Nautico, rispondendo ai giornalisti ha detto: “Quando si è ammalato Zingaretti siete andati a chiedere a Zingaretti se si sentiva responsabile? Sarebbe stata una domanda bizzarra. Quando c’e’ di mezzo la salute non si scherza”.