Lancette indietro a marzo 2020. Città ridotte, dopo mezzanotte, al fantasma di se stesse. Serrande abbassate. Strade vuote.

Il silenzio che imperversa rotto solo da qualche luce delle aute della polizia o di qualche finestra illuminata nelle case.

Questa è Latina e la sua provincia non distante dal resto dell’Italia che si trova a combattere con l’impennata di contagi da coronavirus che si è verificata nelle ultime settimane.

Temporeggiare non è consentito. Bisogna stringere, chiudere, evitare ogni occasione di assembramento, contagio e, contatto tra le persone.

Le mascherine sono diventate la quotidianità. Gli ultimi provvedimenti ne hanno imposto l’utilizzo anche all’estermo. Ma non è bastato.

Non si parla di lockdown totale ma, di fatto, siamo di fronte ad un lockdown che si consolida ogni ora di più, ogni migliaio di contagi che fa schizzare i positivi a numeri che non si erano mai visti.

Ecco allora che in queste ore, a distanza esatta di una settimana dall’ultimo Decreto, Conte si appresta a vararne un altro. La bozza è pronta, la firma dovrebbe arrivare in serata.

La stretta riguarderà, stando la bozza che circola nelle ultime ore, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie che potrebbero chiudere alle 18 e restare a serrande aabbassate la domenica e i giorni festivi.

Consentita fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Incognita ancora su palestre e piscine, su cui Conte aveva dato una settimana per l’allineamento, ma che si avviano salvo colpi di scena alla chiusura,

Oltre al coprifuoco nuove raccomndazioni, in priis quella di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Ma è anche raccomandato evitare feste al chiuso e all’aperto, omprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Oggi si scoprirà quali nuove strette saranno attuate anche sulla didattica a distanza e quali di queste misure contenute nella bozza non saranno stralciate.

Una cosa è certa, considerate le previsioni i numeri dei contagi oggi avranno un’ennesima impennata e da domani, 26 ottobre, il volto delle nostre città, la nostra quotidianità, tornerà quella che in molti, soprattutto gli operatori sanitari e chi ha scrpolosamente rispettato le regole, speravano di aver archiviato per sempre.