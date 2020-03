Il nuovo decreto sarà firmato a minuti e messo in Gazzetta ufficiale da questa sera diventando operativo da domani 10 marzo.

Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, lo ha definito in conferenza stampa da palazzo Chigi “il provvedimento io resto a casa”.

In estrema sintesi non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l’Italia zona protetta.

Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno di comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute.

“Aggiungiamo – spiega Conte – un divieto degli assembramenti all’aperto e in locali all’aperto. Comprendiamo il bisogno di socialità, abbiamo visto tutti le immagini della movida ma non ci possiamo più permettere questi episodi di socialità che sono anche di contagio”.

Inoltre, la sospensione delle attività didattiche è prolungata fino al 3 aprile su tutta la penisola, isole comprese.

Fermato anche il campionato di calcio.

Alla domanda inerente la possibilità di nominare un super commissario per il Coronavirus Conte ha risposto: “Stiamo affrontando alcuni aspetti della macchina organizzativa che vogliamo potenziare. Siamo disponibili a qualsiasi strumento per raggiungere un obiettivo. Siamo disponibili a un intervento, voi lo chiamate super commissario. C’è l’aspetto dell’approvvigionamento dei macchinari per l’assistenza sanitaria, quello è un ruolo che potrebbe affiancare il commissario di protezione civile. Proporrò un rafforzamento per questo settore”.