La situazione sembra essere vicinissima ad un limite che non può e non deve essere superato.

I contagi in una settimana sono schizzati in tutte le regioni portando l’Italia a raddoppiare quasi i positivi al Coronavirus toccando quota 32mila contagi in 24 ore.

Gli ospedali sono già in emergenza, il personale allo stremo, in casoi come la provincia di Latina e il Lazio i pazienti sono costretti ad attese anche di giorni per un posto letto in reparto perchè la struttura è in affanno.

Il personale, dai medici agli infermieri, sono stati richiamati anche dalle ferie e purtroppo il numero di contagi anche tra il personale sanitario è in aumento.

In queste ore, preso atto dell’ultimo report, il presidente Conte ha covovato d’urgenza

Gli altri paesi europei, dalla Francia alla Germania, passando per l’Inghilterra, hanno avviato i nuovi lockdown.

L’Italia punta a contenere la situazione e sul tavolo di cono misure più restrittive, tra cui anche la chiusura dei negozi, e lockdown mirati nelle aree considerate più colpite, e con l’indice Rt è più alto, come Milano. Ma anche Roma e la provincia di Latina sono nel mirino di ipotetiche chiusure chirurgiche con dati che hanno raggiunto numeri mai visti neanche a marzo.

Si tenta di scongiurare un lockdown di portata nazionale. Oggi dopo aver incontrato capi delegazione e il Comitato tecnico scientifico si dovrebbe svolgere la riunione con Anci, Province e Regioni.

La salute prima di tutto sembra essere l’imperativo. Tra oggi e domani si conoscerà l’esito degli incontri e quali saranno le decisioni assunte.

Le indiscrezioni parlano di limitazioni agli spostamenti fra le regioni e a didattica a distanza dalla terza media in su.

Agire è l’imperativo. In molti storcono il naso di fronte a possibili misure restrittive che si rendono però indispensabili per salvare, forse, il Natale. In quei giorni si potrebbe se la curva dei contagi dovesse riscendere pensare di riaprire e tornare ad un pò di normalità anche per dare un minimo di respiro ad un’economia che tra posti di lavoro che si stanno cancellando rapidamente, imprese in affanno e settori interi con fatturati sotto il segno meno.

Siamo di fronte ad un braccio di ferro tra salute, economia ed emergenza sanitaria in cui, purtroppo, non ci saranno vincitori.