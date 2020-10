Numeri da capogiro quelli evidenziati oggi nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Un dato in crescita esponenziale che risponde alle previsioni del direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, che nei giorni scorsi aveva evidenziato come lo screening in atto non stesse dando numeri confortanti.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano infatti 78 nuovi casi positivi.

Di questi ben 35 son collocati proprio nel capoluogo pontino. Gli altri sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (2), di Cori (3), di Fondi (5), di Minturno (5), di Monte S. Biagio (1), di Saan Felice Circeo (1), di Sabaudia (2), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (3), di Sezze (3), di Sonnino (7) e di Terracina (6).

Non si registrano nuovi decessi. i casi salgono in modo vertiginoso e arrivano a 1722 con 885 persone trattate a domicilio a fronte di 990 positivi attuali.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

Intanto su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri prende ad esempio proprio il caso Latina per spiegare quale sia al momento la strategia che il Governo intende mettere in atto per arginare i contagi.

“Non ha senso parlare solo di indice di contagiosità- spieha – perche’ occorrono ben 21 parametri per avere un quadro preciso della situazione e al momento nessuno di questi indica pericolo. Per questo motivo giudico assai improbabile un nuovo lockdown generalizzato, anche se i numeri del contagio continueranno a salire, in alcune aree piu’ che altrove”.

L’importante è intercettare subito i focolai ed intervenire con chiusure selettive e locali.

“Abbiamo dimostrato di saperlo fare. La Spezia, Latina, altri piccoli comuni o frazioni. Al nord e al sud. Questo e’ un buon segno. E questo credo sia quello che – conclude Sileri- ci aspetta nelle prossime settimane. Accanto alla necessità di migliorare la diagnostica e ridurre le file per fare i tamponi grazie a nuovi strumenti di test e la riduzione della quarantena per i contatti stretti non invece per le persone risultate positive”.

Con questi numeri il riscio è che si possano attuare mini lockdown locali con l’isolamento dei focolai che potrebbero svilupparsi.