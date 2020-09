Altri 11 nuovi casi positivi sono stati rilevati in provincia di Latina stando quanto evidenziato nel bollettino ufficiale della Asl.

Tutti i pazienti sono trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Cisterna di Latina (3), di Formia (1), di Latina(1), di Priverno (1), di Roccagorga (1) e di Sabaudia (1).

Non si registrano nuovi decessi.

Intanto le file per effettuare i tamponi presso il drive in dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina continuano ad allungarsi.

Lo sforzo messo in campo per monitorare e tracciare tutte le persone che sono state in contatto con i positivi è enorme da parte dell’azienda sanitaria e dei professionisti che in modo costante e tra mille sacrifici continuano a lavorare per dare risposte adeguate ai cittadini.

Ad oggi i casi sono arrivati a 931 e l’indice di prevalenza ha raggiunto il 16,18%.

Delle 325 persone attualmente positive sono 275 quelle trattate a domicilio.