Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi stando quanto riportato dal bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Ieri il trend era stato confermato fatta eccezione per due casi di contagi per persone, una di Latina ed una di Minturno, risultate positive in altre Asl del Lazio.

Non si registrano nuovi decessi. Ma resta alta l’attenzione.

Intanto nel Lazio, sottolinea la regione, dei casi finora confermati, il 6% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 26% è in isolamento domiciliare e meno dell’1% è in terapia intensiva.

I guariti sono il 58%. L’età media dei casi positivi è 57 anni e il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 39,9% è residente a Roma città, il 31,8% nella provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 5,8% a Viterbo e il 7,5% a Latina. L’1,5% proviene da fuori regione.

Nuovi casi si sono registrati oggi legati al cluster del San Raffaele Pisana.