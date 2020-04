La crisi sanitaria generata dal Covid 19 e le misure restrittive imposte per contenerne la diffusione hanno portato alla chiusura, improvvisa, di imprese ed attività in provincia di Latina e su tutto il territorio nazionale.

Un lockdown che ha prodotto gravi danni economici che influenzeranno anche la fase di riapertura e riavvio delle attività.

In relazione al contesto venutosi a creare, Confcommercio Lazio Sud, con tutte le sue strutture territoriali e i suoi sindacati di categoria, ha deciso di inoltrare ad Acqualatina, la società che gestisce le risorse idriche nei Comuni dell’Ato 4, la richiesta di applicare una riduzione dei costi a favore delle imprese.

Nella nota a firma del presidente Giovanni Acampora si chiede che “per tutto il periodo di chiusura e per i sei mesi successivi alle riaperture scaglionate, previste per la cosiddetta fase 2, vengano fatturati alle imprese solo i costi del reale consumo dell’acqua, al netto dei costi e canoni fissi normalmente presenti nelle bollette”.

Cosi, come per la riduzione dei tributi locali e non, si tratterebbe di una misura a supporto delle imprese per un rilancio progressivo, ma indispensabile per tutto il sistema socio-economico.

“In questo drammatico periodo, l’accoglimento di tali richieste, rappresenta un atto dovuto per il bene della comunità imprenditoriale: è lapalissiano, infatti, il gravissimo impatto economico-finanziario subìto da tutte le aziende, cuore della associazione che rappresento, private, improvvisamente, di ogni forma di ricavo e di sostentamento imprenditoriale. Invero, ci saranno aziende ed esercizi commerciali che non ripartiranno, e quelli che avranno la forza di farlo dovranno – spiega Acampora – essere pienamente supportati dalle istituzioni e dagli enti di gestione delle utenze, quale Acqualatina, in quanto avranno incassi assolutamente insufficienti per far fronte a tutti i costi, ivi incluse le bollette idriche.

Quindi? Questo è il momento di venire incontro alle esigenze della utenza imprenditoriale.

“E’ questo il momento di dimostrare senso di comunità, di responsabilità e vicinanza al territorio anche in relazione al rapporto ormai ventennale con tutta la cittadinanza. L’invito è ad una visione comune e responsabile dell’emergenza, anche nell’ottica del mancato consumo – conclude Acampora – di ogni tipo di energia, e soprattutto quella idrica per gli operatori del settore commercio”.