Il comune di Cisterna ha pubblicato un avviso, sul proprio sito, nel quale comunica che gli uffici dei Servizi sociali, nelle giornate di oggi e domani, resteranno chiusi al pubblico per consentire agli addetti di sanificare i locali.

Il provvedimento, urgente, si è reso necessario quando si è scoperto che una delle persone assistite è risultata positiva al primo test per il rilevamento del Covid-19 al momento della sua collocazione presso una struttura protetta.

I due professionisti che hanno avuto contatti con la persona, seppur in condizioni di sicurezza, sono stati lo stessi messi in quarantena in via precauzionale in attesa di sottoporsi al test.

Dal comune fanno sapere che, in caso di emergenza, relativamente a queste ore di chiusura degli uffici, i cittadini possono contattare i Servizi Sociali chiamando i seguenti numeri: 3917954571, 3917954772, 3938555678.