Un nuovo caso sospetto di contagio da Coronavirus di Aprilia.

Una donna di Pomezia si è recata presso la clinica Città di Aprilia con sintomi collegabili al Coronavirus.

Immediato è scattato il protocollo che si è deciso di impiegare in questi casi ed il trasferimento allo Spallanzani di Roma.

Qui è stata sottoposta ai test per verificare se effettivamente abbia contratto o meno il Coronavirus.

Intanto il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, spiega analogamente ai colleghi in provincia che non esiste alcun allarmismo ricordando che in caso di sintomi sospetti si deve telefonare al 112 o al 1500 e non recarsi direttamente in ospedale.

Intanto i test effettuati sui due uomini al Goretti di Latina hanno dato esito negativo.