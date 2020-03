Dopo il caso accertato di nuovo Coronavirus all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono scattate tutte le procedure di prevenzione.

Il personale medico, tecnico ed infermieristico entrato in contatto con il 53enne è stato posto in quarantena.

Gli ambiente in cui l’uomo è passato ed ha sostato al pronto soccorso sanificati immediatamente.

Contestualmente si stanno cercando di ricostruire tutti i contatti che ha avuto nell’ultimo periodo.

L’uomo era arrivato al pronto soccorso in ambulanza ed era rimasto nella sala rossa con un supporto meccanico per far fronte ad una grave insufficienza respiratoria.

Non provenendo dalla cosiddetta zona a rischio non è stato sottoposto subito al test per verificare se avesse contratto il Covid 19.

All’aggravarsi della situazione è stato effettuato il tampone e in serata sono arrivati gli esiti delle analisi dallo Spallanzani.

Questa mattina all’ospedale Goretti di Latina si respira aria tesa, intanto la terapia intensiva è a disposizione per eventuali emergenze e tuttpo il personale medico è stato preallertato.