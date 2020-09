Raddoppiati in un solo giorno i casi di contagio da Coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino ufficiale della Asl riporta, infatti, ben 23 nuovi contagi sul territorio pontino.

Di questi 18 sono trattati a domicilio, uno è stato notificato da altra Asl ed è domiciliato a Minturno.

Gli altri sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (7), di Formia (5), di Gaeta (3), di Latina(5),

di Sabaudia (1) e di Sezze(1).

Per fortuna non si registrano nuovi decessi e le vittime da coronavirus sono in tutto da inizio pandemia 37.

Aumentano anche i guariti che arrivano a 573 ma il dato resta allarmante se si pensa che solo in queste prime due settimane di settembre i nuovi contagi registrati sono oltre 100 con un indice di prevalenza pari a 16,58.