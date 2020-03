Il nuovo decreto emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri ha gettato nella confusione le attività produttive e i cittadini anche a Latina e provincia.

“Credo che in questo momento di sconforto e paura si renda necessario – interviene il consigliere comunale di Forza Italia, giovanna Miele – da parte delle istituzioni una grande prova chiarezza e serietà. Per questo bisogna evitare confusione e fare chiarezza sull’applicazione concreta delle misure disposte dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus. La chiusura dei pub, ad esempio, necessita chiarimenti e puntualizzazioni sia nei confronti dei commercianti sia per la cittadinanza tutta”.

Il riferimento corre all’articolo 2 del decreto firmato dal presidente Conte questa notte che cita testualmente: “sono sospese le attività di pu, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione”.

“Non possono le istituzioni lasciare spazi vuoti alla libera interpretazione, che mal si conciliano col diritto di sentirsi tutelati e garantiti. In momenti come questo – spiega la Miele – bisogna agire per difendere la comunità. Il sindaco e l’amministrazione in generale hanno il dovere di spiegare i termini esatti dell’applicazione. Ad esempio: i bar devono restare aperti? E in che modo? E le rosticcerie? I fasf food? Le paninerie?”.

Tra gli effetti creati dalla diffusione del Covid 19 c’è anche, e purtroppo, il disorientamento dei cittadini che sta aumentando il timore di contagio.

“Ci aspettiamo maggiori dettagli e nelle prossime ore e speriamo che le comunicazioni da ora in poi siano più efficaci. Anche perché se non ci sono comunicazioni ufficiali si lascia spazio alla libera interpretazione che sta creando confusione enorme in queste ore. Per ora è chiaro che il senso di responsabilità – conclude la Miele – di ognuno valga il sacrificio che tutti noi stiamo facendo per la nostra comunità”.