Quasi raddoppiati i casi di positivi nel Lazio. Il coronavirus sta facendo paura portando l’allerta ad arancione e il Lazio tra le regioni considerate daa allerta rossa a causa del costante ed esponenziale aumento dei contagi.

Su quasi 20 mila tamponi oggi si registrano 795 casi, 5 i decessi e 78 i guariti. Ieri i nuovi positivi erano stati 594 su quasi 16mila tamponi eseguiti.

“Salgono i casi testati e salgono i positivi. Forte monitoraggio sulla rete ospedaliera. Stop – spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – alle accettazioni no Covid allo Spallanzani. Su Roma partono altri quattro drive-in quello di Arco di Travertino (gia’ attivo), Tor di Quinto (domani) e presto Ponte Mammolo e Cecchignola. A Tivoli e’ attivo da oggi il laboratorio della rete Coronet. Prenota il vaccino antinfluenzale chiamando il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sono state gia’ somministrate 220 mila dosi e consegnati ai medici 776 mila vaccini. A Tivoli e’ attivo da oggi il laboratorio della rete Coronet”.

Nello specifico nella Asl Roma 1 sono 137 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centoventidue i casi isolati a domicilio e quindici da ricovero. Si registrano tre decessi di 73, 74 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 154 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quaranta casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e dieci i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.

Nella Asl Roma 4 sono 52 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventinove casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Nella Asl Roma 5 sono 52 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici casi con link familiari o contatto di un caso gia’ noto.

Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e diciannove i casi con link al Nomentana Hospital dove e’ in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 sono 70 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi di 67 e 82 anni con patologie.

Nelle province si registrano 279 casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono quarantanove i nuovi casi e di questi trentanove sono con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e un caso con link ad una palestra dove e’ in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl di Frosinone si registrano cento nuovi casi e il dato tiene conto di circa sessanta recuperi di notifiche arretrate. Nella Asl di Viterbo si registrano ottanta nuovi i casi e si tratta di quarantasei casi con link familiare o contatto di un caso noto e tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti si registrano cinquanta nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.

Intanto in Regione è in corso un vertice per valutare possibili nuve misure per evitare il dilagare ulteriore dei contagi.