La Asl di Latina ha registrato oggi 247 nuovi casi positivi al coronavirus in 24 ore. I guariti sono 24, ma ancora 2 i morti, uno a Sezze e uno a Ventotene. Come continua ad accadere in questo ultimo periodo la curva dei contagi è altalenante e dopo un giorno, come ieri, in cui sembrano diminuire, ecco che nelle 24 ore successive si assiste ad un aumento esponenziale.

I positivi sono di Latina (55), Aprilia (51), Bassiano (2), Castelforte (2), Cisterna (20), Cori (2), Fondi (5), Formia (19), Gaeta (6), Itri (3), Maenza (3), Minturno (7), Monte San Biagio (2), Norma (2), Pontinia (5), Priverno (8), Prossedi (1), Roccagorga (1), San Felice Circeo (4), Sermoneta (3), Sezze (16), Sonnino (1), Spigno Saturnia (1) e Terracina (28).