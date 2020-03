di Daniela Pesoli – Non ci sono casi di Coronavirus all’istituto nautico Caboto di Gaeta come asserito da un messaggio audio che circola su whatsapp, in base al quale il contagio sarebbe stato diffuso da un’insegnante del liceo di Pomezia.

A smentire la fake news è la dirigente scolastica Maria Rosa Valente, che annuncia anche una denuncia alla magistratura “al fine di individuare – dichiara – il responsabile o i responsabili che hanno diffuso tale notizia, creando un allarmismo ingiustificato e destando preoccupazione nella comunità del Caboto”.

“Nel nostro istituto – scrive in una nota stampa Valente – non è in servizio nessuna professoressa in comune con il liceo di Pomezia. Qualora si avessero avute o si avessero notizie di eventuali contatti certi con persone risultate positive al Covid-19, sarebbe l’istituto stesso, a tutela della salute degli alunni e di tutto il personale, a comunicare per vie ufficiali le misure da adottare”.