Ennesima giornata sotto l’onda del doppio zero, contagi e decessi, segnalati in nel bollettino della Asl per la provincia di Latina.

Il trend sembra essere stabile e l’andamento confortante. Non ci sono, inoltre, persone affette da Covid ricoverate presso la terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Intanto migliora anche la situazione a livello regionale dopo i due cluster, quello del San Raffaele Pisana, e quello del palazzo occupato alla Garbatella, che avevano improvvisamente creato allarme e un’impennata, soprattutto nel primo caso, di contagi.

“Oggi abbiamo un numero molto basso di positivi, solo 3, di cui uno è una coda del cluster di Guidonia. Consideriamo chiuso il cluster di Garbatella” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, illustrando in conferenza stampa i risultati dell’indagine di sieroprevalenza effettuata nella Regione.

La lettura dei dati forniti non deve comunque far abbassare la guardia, restano prioritari il rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza come, in primis, l’uso delle mascherine e la pulizia delle mani.

“Rappresenta il dato migliore da quando è iniziata l’avventura del covid”, ha aggiunto il governatore, Nicola Zingaretti.