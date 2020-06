Sette nuovi casi di positività al Coronavirus nel Lazio, tutti riferibili alle Asl di Roma e provincia.

La Asl Roma 1 ha 1 nuovo caso positivo, Asl Roma 2 – 5 nuovi casi positivi e nessun nuovo caso per le Asl Roma 3, 4 e 5.

La Asl Roma 6 ha 1 nuovo caso positivo: deceduta una donna di 81 anni con patologie pregresse.

Nessun nuovo caso e nessun decesso nel resto della regione come riferiscono le Asl.

La Asl di Latina continua a non registrare, per fortuna, nuovi contagi come accaduto anche ieri, 2 giugno 2020.

I casi restano quindi fermi a 545 dall’inizio della pandemia.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti.

Intanto da venerdì 5 giugno l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana attiva il servizio di prelievo per l’esecuzione di analisi per la rilevazione della presenza del Covid-19 anche per i privati cittadini.

Tre volte a settimana, con prenotazione dalla home page dell’istituto (http://www.izslt.it/prenotazioni-test-sierologici-covid19/) al costo fissato dalla Regione Lazio di 15,23 euro.

Al momento della prenotazione si potrà scegliere il giorno e la fascia oraria e non sarà necessaria la prescrizione del medico di medicina generale.