Sono ancora 112 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Quattro purtroppo i morti, 1 ad Aprilia e 1 a Formia, più altri 2 pazienti residenti fuori dal territorio pontino, ma ricoverati qui. I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.

Gli altri contagiati sono di Latina 19, Aprilia 15, Formia 11, Spigno Saturnia 11, Sezze 10, Terracina 9, Gaeta 7, Cisterna di Latina 5, Fondi 5, Minturno 4, Sabaudia 4, Roccagorga 2, San Felice Circeo 2, Sonnino 2, Cori 1, Itri 1, Monte San Biagio 1, Pontinia 1, Ponza 1 e Priverno 1.

Domani partiranno le vaccinazioni per le persone over 80. A Latina sono 5 i punti di somministrazione attrezzati nella gestione in sicurezza delle somministrazioni e nella garanzia della catena del freddo. I vaccini si faranno al Santa Maria Goretti di Latina, alla Casa della Salute di Aprilia, alla Casa della salute di Priverno, all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e al Dono Svizzero di Formia.