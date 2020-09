Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi positivi, di cui tre trattati a

domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (1), di Fondi (1), di Latina (1), e

Minturno (1).

La Asl, nel bollettino quotidiano, comunica anche 1 nuovo caso positivo, non residente in provincia. Intanto anche oggi non si registrano nuovi decessi.

Continuano le lunghe file al drive in dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per effettuare i tamponi.

Questa dovrebbe essere l’ultima settimana di rientro dalle vacanze e l’impennata dei positivi legati a cluster di rientro dovrebbe diminuire in modo sostanziale.

Restano i nodi e l’allerta legata alla mancanza di attenzione e di allentamento delle misure di prevenzione, come il distanziamento e l’uso delle mascherine, soprattutto tra i giovani.