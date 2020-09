Un andamento che mostra come in provincia di Latina si stiano pagando “i danni” fatti nel corso dell’estate e del periodo delle vacanze.

Ma non solo. Il dato riportato oggi in merito ai contagi da coronavirus nel bollettino ufficiale della Asl di Latina evidenzia un ampliamento del focolaio che a Sabaudia sarebbe legato alla partecipazione di numerose persone ad un matrimonio.

Resta alta l’allerta ad Aprilia dove il numero dei casi non si riduce e viaggia su una forbice che varia dai 3 ai sei casi al giorni e che, proprio per questo motivo, resta una delle città del territorio pontino, oltre a latina, Formia e Roccagorga tra le più attenzionate.

Rispetto a ieri, quindi, si registrano 22 nuovi casi positivi, di cui 20 trattati a

domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (1), di Formia (2), Latina (7), di Minturno (3), e di Sabaudia (3).

Non si registrano nuovi decessi e i casi arrivano a 1131 in totale con 617 persone guarite.

In considerazione dell’evoluzione che si sta registrando, in questi ultimi giorni, nel numero di nuovi soggetti positivi e dell’evidenza che gli stessi si distribuiscono in modo abbastanza uniforme su tutta la provincia di Latina, nei prossimi giorni è di fondamentale importanza, anche alla luce della prossima apertura di tutte le scuole, che tutti i cittadini si

attengano scrupolosamente alle disposizioni in materia di prevenzione del contagio.