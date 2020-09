Un crescendo, purtroppo, costante quello che si sta registrando a Latina e provincia di casi positivi al coronavirus ormai da settimane.

Anche oggi i numeri sono a due cifre e stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl di Latina ben 13 i nuovi positivi.

Di questi otto sono trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (1), di Formia (2), di Latina (2), di Pontinia (1), di Priverno (2), e di Roccagorga (1). Non si registrano nuovi decessi.

Il numero di positivi è aumentato del 300% in poco più di un mese e non accenna a diminuire.

La Asl raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di

evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non

abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando

rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla

mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle

mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.