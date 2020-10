Resta a tre cifre il numero di nuovi positivi registrati anche oggi nel bollettino ufficiale della Asl di Latina per la provincia.

Purtroppo si segnale l’ennesima vittima di questo virus che ha rialzato pericolosamente la testa. Si tratta di un paziente domiciliato nel Comune di Cisterna di Latina.

Rispetto alla giornata di ieri sono, infatti, 124 i nuovi casi distribuiti nei Comuni di Aprilia (17), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (19), di Cori (2), di Fondi (3), di Formia (6), di Gaeta (15), di Latina (27), di Maenza (1), di Minturno (2), di Norma (1), di Priverno (3), di Roccagorga (3), di Sabaudia (3), di San Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sezze (2), di Sonnino (2), di Sperlonga (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (12).

I casi sfiorano ormai quota 3000, siamo a 2904 positivi, e sono arrivate a 49 le vittime.

Aumentano anche le persone ricoverate tanto che sui 2028 positivi attuali sono 1896 quelli trattati a domicilio.

La Asl ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus Sars-Cov2.