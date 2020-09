Sembra che per la provincia di Latina il Coronavirus abbia deciso di non mollare la presa.

Anche oggi la curva dei contagi rilevati è tornata visibilmente a salire stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Rispetto a ieri, si registrano 9 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio

e distribuiti nei Comuni di Aprilia (5), di Fondi (2), di Latina (1), e di Sezze(1).

A questi si aggiungono anche 2 nuovi casi positivi, non residenti in provincia.

Non si registrano nuovi decessi ed arrivano a 789 le persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia.

Il dato di Aprilia che anche nella fase del lockdown è risultata tra le città più colpite sul territorio pontino in termini di numeri di casi rilevati torna a far paura.

Il timore maggiore è che possano scoppiare nuovi focolai. Lo stesso sindaco Antonio terra aveva, visto ‘aumento esponenziale di positivi in una manciata di giorni, chiesto ai cittadini, ed in particolar modo ai giovani di non abbassare la guardia.

L’aumento dei positivi getta un’ombra ulteriore in uno dei momenti più delicati che riguarda la ripresa delle scuole e un rischio di diffusione del virus non prevedibile.

La Asl, inoltre, ha comunicato che domenica 6 settembre il servizio di “drive-in” per l’effettuazione dei tamponi, sito presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, chiuderà alle 14.

Intanto continua il botta e risposta e distanza tra lazio e Sardegna sull’impennata dei contagi.

L’assessore Alessio D’Amato, infatti, in un dossier inviato al ministero ha indicato la Sardegna come link per il 35% dei nuovi positivi.