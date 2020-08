Continuano ad essere rilevati nuovi positivi in provincia di Latina al Coronavirus.

Sono ad oggi 718 le persone colpite dal virus sul territorio pontino con un’impennata di contagi legata in prevalenza ai casi di rientro dalle vacanze estive.

Stando quanto riportato dal bollettino odierno della Asl di Latina, infatti, si registrano 10 nuovi casi positivi, di cui 9 trattati a domicilio.

I casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (1), di Cisterna di Latina (2), di Latina (5),

di Lenola (1) e di Sermoneta (1).

Si registrano anche 5 nuovi casi positivi, non residenti in provincia.

Non si registrano nuovi decessi.