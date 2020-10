Continua a singhiozzo la scuola nella provincia di Latina.

Giornalmente il bollettino dei nuovi contagiati da sars-cov2 cresce, anche e soprattutto tra i giovani in età scolare.

Così è un susseguirsi di istituti scolastici che mettono classi in quarantena non appena si scopre che un alunno, o un professore, risulta positivo ad un controllo.

Le ultime, ma solo fino alla prossima, sono un classe quinta del scientifico G.B. Grassi, che entrerà domani in quarantena per 14 giorni, a causa di uno studente risultato positivo.

Al liceo Classico Dante Alighieri, invece, c’è un’altra classe, sempre una quinta, che dovrà restare in isolamento, mentre sono cinque professori in quarantena.

In questo quadro, appare evidente il perché ieri, al termine della riunione in prefettura, sia stato consigliato alle scuole della provincia, laddove possibile, di passare alla didattica a distanza. Potrebbe essere una soluzione, almeno per quegli studenti più grandi che rischiano di doversi presentare, a fine anno, all’esame di maturità senza la giusta preparazione.