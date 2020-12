Ancora 4 decessi si registrano in provincia di Latina a causa delle complicanze legate al Coronavirus.

A registrarlo il bollettino ufficiale della Asl di Latina. Si tratta di persone residenti nei Comuni di Aprillia, Cori, Formia e Terracina.

Il numero dei contagi è sceso ulteriormente arrivando a 120 nuovi positivi, di cui ben 4 solo a Latina. Gli altri sono distribuiti nei Comuni di Aprilia 15, Castelforte 1, Cisterna 5, Cori 1, Fondi 1, Formia 10, Gaeta 3, Itri 1, Latina 40, Lenola 3, Minturno 1, Pontinia 3, Priverno 6, Roccagorga 1, Sabaudia 11, San Felice Circeo 1, Sermoneta 3, Sezze 3, Sonnino 1, Spigno Saturnia 2, Terracina 6, Ventotene 2.

Numero che danno speranza ma che, come sottolineato oggi dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, non devono in alcun modo far abbassare la guardia.