di Daniela Pesoli – Da oggi l’ospedale Dono Svizzero di Formia avrà la tenda attrezzata per l’emergenza Coronavirus.

Sarà utilizzata come pre-triage per gli eventuali casi sospetti, così da evitare l’accesso al pronto soccorso e seguire il percorso indicato dal ministero della salute.

La struttura sarà allestita dai volontari della protezione civile Ver sud pontino nell’atrio dell’ospedale.

In pratica, la tenda farà da filtro in caso di arrivi di persone con sintomi riconducibili al virus e rappresenta una misura per evitare contaminazioni. Ovviamente si tratta soltanto di un provvedimento di natura precauzionale.

“Il montaggio della tenda – dice infatti il sindaco Paola Villa – è una precauzione necessaria che si sta adottando in diversi ospedali di tutta Italia. Non deve allarmarci, anzi deve rassicurarci perché si stanno seguendo tutti i protocolli nazionali ed internazionali”.