Scattata in questi minuti l’allerta legata add un volo in arrivo a Fiumicino dal Qatar con a bordo “135 passeggeri ‘indiretti’ ovvero originati da Dacca (Bangladesh).

L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l’allarme.

“Questi secondo la disposizione non dovrebbero sbarcare a Fiumicino. Enac emetta una indicazione chiara alle linee aeree affinché non imbarchino, per il tempo stabilito dalla massima autorità sanitaria del Paese, questi passeggeri. La disposizione del Ministro Speranza – spiega l’assessore regionale Alessio D’Amato – va rispettata e applicata”.

Squadre di medici e infermieri sono già sul posto.

“Non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale – conclude – questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione. Occorrono delle regole ferree e chiare, basta fare lo scarica barile, se vogliamo a monte rafforzare la sorveglianza sanitaria ed impedire rischi effettivi di ritorno. Roma non puo’ sostenere questa pressione. Auspico che vengano assunte decisioni che vadano in tal senso nelle prossime ore”.

Il focolaio proveniente dall’India, infatti, continua a vedere in aumento i numeri dei casi.

Molti secondo le stime dopo essere sbarcati sono ora in circolazione e potrebbero essere portatori di nuovi contagi.

Una donna rientrata dall’india, e correttamente in isolamento domiciliare oltre che un altro componente della sua famiglia, ad Aprilia sono risultati positivi al Covid 19.