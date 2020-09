Purtroppo bisognerà abituarsi a situazioni del genere che, ne siamo sicuri, si ripeteranno sovente nel corso della stagione.

La positività di un calciatore avversario durante un’amichevole, ha stravolto il lavoro del Latina Calcio di questa settimana.

L’episodio lo scorso 27 agosto a Terracina, dove i nerazzurri hanno disputato un incontro amichevole contro la formazione locale. Nel secondo tempo è sceso in campo, con la maglia dei tigrotti, un ragazzo risultato poi positivo al coronavirus. Per questo motivo, coloro tra i nerazzurri che hanno disputato quel secondo tempo sono stati messi in quarantena. O meglio, in isolamento.

In questi giorni, infatti, i giocatori del Latina sono divisi in due gruppi: una parte sta continuando a lavorare sul campo agli ordini di mister Scuderi, un’altra sta svolgendo esercizi individuali direttamente da casa.

Un isolamento preventivo, nonostante il fatto che il tampone, effettuato giovedì scorso, abbia dato esito negativo.

La società del presidente Terracciano ha così dovuto annullare le amichevoli in programma e i tesserati nerazzurri hanno provveduto ad effettuare il tampone.

In particolare, la società nerazzurro non parteciperà al memorial Zonzin, classico appuntamento pre campionato in terra pontina, dove avrebbe affrontato Racing Aprilia e il Latina Borghi Riuniti. Al posto dei nerazzurri gli organizzatori hanno invitato la Vis Sezze.