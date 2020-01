Due casi accertati di contagio dal Coronavirus a Roma.

Si tratta di turisti cinesi, marito e moglie di 67 e 66 anni, provenienti dalla provincia di Wuhan.

Il premier Conte ha annunciato ieri che sono state già predisposte tutte le misure precauzionali.

Ii due sono stati isolati presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

La macchina della sanità si è messa in moto. Questa mattina si è tenuto un vertice nella sede della Regione Lazio con l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, per fare il punto su tutte le misure messe in atto e le eventuali altre azioni da intraprendere, soprattutto alla luce delle ultime evoluzioni.

Nei giorni scorsi si era insediata la task force per gestire e monitorare la situazione.

E per la prima volta anche nel lazio si usa il termine emergenza.

Nessun allarmismo ma l’esigenza di stringere i controlli e renedere il più efficace possibile la macchina dell’assistenza.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in costante contatto con il governo, sta seguendo minuto per minuto le evoluzioni relative all’emergenza Coronavirus.

“Ringrazio tutti gli operatori e i medici del sistema sanitario regionale, che in questi giorni stanno affrontando con professionalità e serietà l’emergenza in atto. Un particolare ringraziamento – spiega il presidente della Regione Lazio – va a tutto il personale dell’Istituto Spallanzani di Roma per il grande sforzo messo in campo per far fronte a questa emergenza“.

Proprio dallo Spallanzani, centro di riferimento per la gestione e cura del Coronavirus, questa mattina si è annunciato che al momento non risultano altre persone contagiate.