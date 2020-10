Non utilizza mezzi termini il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, intervistato su Radio Capital ed in riferimento a quanto accaduto a Terracina il 25 settembre con un comizio elettorale che si sta trasformando in un potenziale nuovo focolaio di Coronavirus.

“Salvini dovrebbe stare in isolamento a casa così come gli altri perchè sino al momento in cui non esiste la certezza della negatività al contagio non si devono avere contatti sociali e restare in isolamento. Le regole esistono e vanno rispettate. Se c’è stato un contatto diretto, con un’esposizione per oltre un quarto d’ora con un soggetto che è stato positivo, soprattutto se in assenza di dispositivi individuali, si deve stare in quarantena. Chiaro che, non essendo a conoscenza del fatto, Salvini si è mosso ed ha – spiega Casati – avuto altri contatti, e quindi, se risultasse positivo, probabilmente faranno un drive in a Catania e dovranno sottoporre a screening almeno qualche migliaio di persone“.

L’attenzione in questi giorni è massima. In provincia di Latina, purtroppo, i casi hanno toccato picchi, come due giorni fa, di oltre 70 positivi.

Sottovalutare il virus, la sua alta capacità di infettare un numero di persone enorme in pochi minuti, soprattutto se le regole del distanziamento, del corretto utilizzo delle mascherine e dell’igienizzazione non sono rispettate al millimetro, è altissima.

“Al momento non possiamo parlare di un cluster di Terracina. Abbiamo rilevato un paio di positivi che hanno partecipato a questo evento elettorale e stiamo facendo i tamponi su chi era all’evento. Screeneremo grossomodo 500 persone, e dopo potremmo eventualmente parlare di un cluster di Terracina. Chi ha avuto contatti diretti dovrebbe stare in isolamento. Chi non ha avuto contatti diretti dovrebbe fare il tampone e, fino a che non fa il tampone, dovrebbe stare in isolamento”.

Insomma si tratta di buonsenso e di rispetto per gli altri. Intanto la Asl ha ricostruito i link ed i contatti che in quell’occasione potrebbero essere emersi.

Non resta che attendere l’esito dei tamponi e sperare che non si arrivi a dover parlare di “cluster” Terracina.