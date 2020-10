Non promette bene la situazione sul fronte contagi in provincia di Latina. Dopo il piccolissimo sospiro di sollievo di ieri, con 22 casi rilevati, oggi si registra una nuova preoccupante impennata.

Sono 49, infatti, i nuovi positivi. Di questi 20 solo nel Comune di Latina. Gli altri sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Cisterna di Latina (9), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (1), di Itri (2), di Gaeta (1), di Latina (20), di Minturno(3), Pontinia (3), di Priverno (1) e di Terracina (4).

Non si registrano nuovi decessi per fortuna ma i positivi hanno di gran lunga superato le persone guarite.

La Asl ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus Sars -Cov 2.

Dati che si avvicinano a quelli di due giorni e che avevano portato a convocare d’urgenza un nuovo vertice in prefettura in cui si era stabilito di attendere qualche giorno prima di inasprire eventualmente altre misure in essere.

E’ evidente che la speranza che si trattasse di una cosiddetta “bolla” potrebbe infrangersi a breve e riportare d’attualità l’ipotesi di attuare piccoli lockdown locali soprattutto nell’area nord della provincia di Latina e nel triangolo Latina – Aprilia – Cisterna ad oggi il più colpito.